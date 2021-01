Chinese mijnwerkers blijken nog in leven, een week na explosie goudmijn

Twaalf mijnwerkers zijn nog in leven, een week na de explosie in een goudmijn in China. Ze stuurden zelf een briefje. Tot nu toe was niet bekend of er overlevenden waren.

In totaal kwamen 22 mensen gevangen te zitten nadat er een explosie plaatsvond in een mijn die in aanbouw was in de oostelijke provincie Shandong. Er bestond de vrees dat ze allemaal overleden waren, maar voor de zekerheid stuurden reddingswerkers toch aan een touw voedsel naar beneden. Toen ze de kabel ophaalden, was het voedsel weg en hing er een briefje aan.

Daarop stond dat 12 van de 22 mijnwerkers nog in leven waren. Vier waren er gewond en de toestand van de overige acht ging hard achteruit, stond er. Er is gebrek aan water en frisse lucht. “Blijf doorgaan met de werkzaamheden”, schreven ze nog. “We houden hoop.”

De bazen van de mijn zijn opgepakt, omdat ze het ongeval pas een dag later meldden. Momenteel zijn 300 reddingswerkers bezig om gaten te maken voor frisse lucht en de afdrijving van giftige dampen. Ook wordt er een extra schacht gemaakt om de mijnwerkers te bevrijden.