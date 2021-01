Merkel praat met deelstaten over strengere maatregelen

Bondskanselier Angela Merkel heeft een vervroegd beraad met de zestien deelstaatpremiers over nog strengere coronamaatregelen. Het overleg zou eigenlijk komende week zijn, maar in Berlijn is politieke paniek uitgebroken over varianten van het gevreesde coronavirus die zouden rechtvaardigden dat het sociale en economische leven nog verder wordt ingeperkt. De deelstaten zijn wat het coronabeleid betreft vaak autonoom en het is voor de bondskanselier telkens moeilijk ze allemaal op een rij te krijgen.

De liberale oppositieleider Christian Lindner heeft opgeroepen dinsdag ook een speciale parlementszitting te houden omdat de regering bezig zou zijn de grondrechten van de burger aan te tasten met alle beperkingen. Sommige media zeggen dat Merkel er een 'megalockdown' wil doordrukken.

Door het strengere beleid zouden onder meer de kinderopvang en onderwijsinstellingen helemaal sluiten, de bewegingsvrijheid van mensen nog sterker worden ingeperkt in tijd en in afstand en zou het economisch leven op een nog lager pitje komen te staan. Andere plannen zijn dure medische mondkapjes verplicht stellen en een nachtelijk uitgaansverbod.