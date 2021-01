Merkel: lockdowns beginnen vruchten af te werpen

De vele inspanningen tegen het coronavirus en de lockdowns beginnen hun vruchten af te werpen, volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het aantal nieuwe besmettingen daalt en het is dus de moeite waard, zo constateert ze. Maar Merkel noemde daarnaast het nog steeds hoge aantal sterfgevallen de keerzijde van de medaille. Bovendien vormen nieuwe varianten van het virus mogelijk een groot gevaar.

Merkel rechtvaardigt de vele beperkingen die worden opgelegd door te wijzen op de risico's van de nieuwe virusvarianten, die besmettelijker zijn. Dat gevaar kan nog worden bezworen als er snel gehandeld wordt, aldus de bondskanselier. De beperkingen dienen "om het virus nog dit jaar te kunnen beheersen en om het te overwinnen".

De coronamaatregelen zijn in Duitsland vooral een zaak van de deelstaten en er is kritiek op de gebruikte middelen. Donderdagavond overlegt Merkel met de 26 andere leiders van de EU-landen over een meer gezamenlijke aanpak, vooral om nieuwe virusvarianten en een derde golf te bedwingen.

Merkel zei dat ze ook wil voorkomen dat er weer grenssluitingen nodig zullen zijn. Het vrije verkeer van goederen is essentieel en dat moet overeind blijven door samenwerking binnen de EU. Ze sloot niet uit dat grenzen eventueel gesloten moeten worden, maar ze wil dat wel voorkomen. Ze zei ook dat Duitsland met buurlanden overlegt over coronatesten voor werknemers die de grens over moeten voor hun werk.