Premier wil Belgen tijdelijk buitenlandse plezierreizen verbieden

België verbiedt naar verwachting opnieuw niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland voor zijn inwoners. Premier Alexander De Croo wil dat vrijdag in het Overlegcomité van de zes regeringen in het land voorstellen om de import van nieuwe, besmettelijke varianten van het coronavirus te beperken. Hij is vooral beducht op terugkerende vakantiegangers tijdens de krokusvakantie die in België op 15 februari begint.

In maart vorig jaar verbood België al eens niet-essentiële verplaatsingen voor zijn burgers, naar het buitenland maar ook in eigen land. Het nieuwe coronavirus hield toen erg huis bij de zuiderburen. Zelfs eigenaars van een vakantiehuisje in de Ardennen of aan zee mochten er niet heen. Nu doet België het relatief goed ten opzichte van andere EU-landen maar de liberaal De Croo wil voorkomen dat zijn landgenoten de Britse, Zuid-Afrikaanse of andere besmettelijke coronavarianten uit het buitenland mee terugnemen.

Hij pleitte donderdag al op een EU-top voor een tijdelijk en gericht verbod op niet-essentiële reizen in de hele EU maar daarvoor kreeg hij de handen niet op elkaar. Maar verzet tegen zijn voornemen om het verbod in België in te voeren was er volgens ingewijden niet.

Belgen worden al maanden door de autoriteiten aangespoord om niet naar het buitenland te reizen maar daar trokken 160.000 inwoners zich tijdens de kerstvakantie niets van aan. Een van hen werd na terugkeer een superverspreider en zorgde behalve voor nieuwe besmettingen er ook voor dat 5000 mensen in quarantaine moesten.

Het Overlegcomité begint om 14.00 uur. Versoepeling van huidige maatregelen, waaronder een avondklok, zijn nog niet te verwachten.