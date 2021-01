Wijdemeren doet aangifte van bedreigingen na boodschappen-rel

Ineens stond de gemeente Wijdemeren landelijk in de belangstelling. De gemeente wilde terugbetaling van bijstand die was verstrekt voor dagelijks boodschappen, maar bleek te worden besteed aan een motor, een auto en reizen. Dat laatste liet de gemeente gisteren pas weten. En daarvoor was de gemeente en in het bijzonder de wethouder, die over de bijstand gaat al beschimpt en ook bedreigd.

„Het was een pittige tijd”, zegt wethouder sociaal domein Rosalie van Rijn in een reactie tegen De Telegraaf. „Als relatief kleine gemeente zijn we niet gewend om landelijk nieuws te zijn, dus we moesten wat incasseren. Maar sommige reacties gingen echt te ver.”

Van Rijn zelf kreeg, vooral via sociale media, van alles naar haar hoofd geslingerd, maar ook haar familie bleef niet gevrijwaard van dreigende berichten. „Ik vind het ongelooflijk hoe sommige mensen met een ander omgaan, maar ik heb het weggeslikt. Ik doe persoonlijk geen aangifte, maar de gemeente bereidt er wel enkele voor. Ik vind het ook erger voor medewerkers die zich met deze materie bezighouden.”

Van Rijn: “Er is gekeken naar de situatie van de inwoonster. Als je hoge vaste lasten hebt vanwege bijvoorbeeld het bezit van voertuigen, en voor duurdere merken zijn die kosten ook hoger, en je hebt om die reden niet genoeg geld om boodschappen te doen, dan hoor je geen beroep te doen op de bijstand.”