Weer groep Nederlanders geweigerd op vliegtuig, omdat tweede coronatest ontbrak

Een groep Nederlanders moest achterblijven op Gran Canaria, omdat ze wel beschikten over een negatieve PCR-test, maar niet over een sneltest die aantoonde dat ze geen corona hadden. De aangescherpte vliegregel ging zaterdag in. Velen waren er niet van op de hoogte.

De mensen die de vlucht van Transavia naar Schiphol wilden nemen, veroorzaakten veel tumult op het Canarische vliegveld. “Mensen rolden op de grond. Uiteindelijk hebben ze meerdere mensen die alsnog een sneltest hadden gedaan in de kou laten staan,” vertelt Tom Smulders, vicevoorzitter van de federatie van horeca en toerisme (FEHT) op Gran Canaria aan het AD.

Een deel van de groep gestrande reizigers zat in het appartementencomplex van Smulders. “Iedereen dacht dat ze aan alle eisen voldeden, maar het blijkt nu dat ze ook over een negatieve antigeen-sneltest moeten beschikken.”

Sommige vakantiegangers wisten alsnog een sneltest te regelen, maar het was vergeefse moeite. “Uiteindelijk waren zij met hun negatieve test terug op het vliegveld, maar doordat de baliemedewerker het overzicht niet hield, konden zij alsnog niet op de vlucht terug naar Nederland.”

Reisorganisatie Sunweb heeft de achtergebleven reizigers terug naar hun accommodatie gebracht. Ze zullen een nieuwe vlucht moeten boeken en maximaal vier uur voor vertrek een sneltest moeten doen.

Nederland is zover bekend de enige EU-staat die vliegpassagiers verplicht om twee coronatests te doen voor vertrek.