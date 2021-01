Wappies plunderen fietsenstalling en supermarkt in Eindhoven

Bij de ongeregeldheden in Eindhoven hebben relschoppers flink huisgehouden op het station Eindhoven Centraal. In de stationshal zijn veel vernielingen aangericht en een vestiging van Jumbo is geplunderd. De ruiten van de supermarkt zijn ingegooid en schappen leeggehaald. Overal op de grond liggen glas, puin en supermarktartikelen.

De rellen, die begonnen op het 18 Septemberplein, verplaatsten zich zondag in de namiddag naar het Centraal Station. Ook in de fietsenstalling op het station zijn veel vernielingen aangericht. Demonstranten hebben fietsen uit de stalling meegenomen. Ook zijn hekken en fietsen gebruikt om barricaden op te werpen tegen de mobiele eenheid.

Eerder op de middag riepen gemeente en politie al op weg te blijven uit Eindhoven en ook niet naar Eindhoven Centraal te komen. De gemeente heeft een noodbevel ingesteld.