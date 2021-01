Regionale zender stopt met live verslag rellen

Wat de relschoppers willen is aandacht. Die hebben ze volop gehad. Live. Hoofdredacteur Ib Haarsma van NH Nieuws vraagt zich af in hoeverre de pers geen katalysator is van die rellen. “Je moet je eigen werk evalueren, we moeten de focus hebben op mensen die demonstreren tegen maatregelen van de overheid. Daar moeten we aandacht voor hebben, dat is onze taak. Maar is het onze taak om gastjes die willen knokken een podium geven? Of om een winkelier live te laten zien hoe zijn winkel in vlammen opgaat?”

“De focus moet in de verslaggeving niet meer op de relschoppers komen te liggen en dat moet ook voorkomen dat de rellen een aanzuigende werking hebben.”

Als we ons serieus willen nemen als zender, dan moeten we daar zorgvuldig in zijn.’

NH Nieuws gaat overigens wél door met liveblogs en bulletins, maar wil sterker benadrukken wat de gevolgen van het hooliganisme zijn voor de slachtoffers en iedereen die probeert te voorkomen dat het zover komt.