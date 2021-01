Vaccinatiechaos in verpleeghuizen

Het prikken in verpleeghuizen gebeurt niet per locatie, maar per risicogroep. Het betekent dat in veel van de ongeveer 2500 Nederlandse verpleeghuizen vijf rondes nodig kunnen zijn, om alle bewoners een eerste prik te geven. De oude meneer in kamer 5 wordt wel gevaccineerd, de oude mevrouw in kamer 6 is pas over 3 rondes aan de beurt.

Door die werkwijze duurt het vaccineren van de tienduizenden kwetsbare oudere bewoners zeker een aantal weken, misschien wel maanden.

“We zijn natuurlijk blij dat we kunnen vaccineren, maar minder blij dat het moet gebeuren in vijf of zes rondes”, zegt bestuurder Trudie Severens van zorgorganisatie Sevagram, een koepel met 22 verpleeghuizen in Zuid-Limburg tegen de NOS. “Dit beleid zorgt voor veel onrust bij bewoners en familie.”