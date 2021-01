Vader en 2 zoons verdacht van ombrengen Lotte (14)

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een vader en zijn twee minderjarige zoons ervan de veertienjarige Lotte uit Almelo te hebben vermoord of gedood. Dat bericht Nu.nl. Ook wordt ze het verstoppen van haar lichaam ten laste gelegd, is woensdag bekendgemaakt.

Het lichaam van het meisje werd op zondag 10 januari gevonden in een sloot achter een industrieterrein in Almelo.

Het slachtoffer werd op 10 januari na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein aan Het Wendelgoor in Almelo. Diezelfde avond werden de jongen uit Almelo en de man uit Wierden opgepakt. Een dag later werd de derde verdachte opgepakt.

Inmiddels hebben zich meerdere getuigen gemeld die mogelijk iets over de zaak kunnen zeggen.