Japanse vrouw verbergt lijk van moeder tien jaar lang in diepvries in appartement

Een Japanse vrouw verborg het dode lichaam van haar moeder tien jaar lang in een vriezer in haar appartement. Ze vreesde haar huis uit te worden gezet als haar moeders dood zou worden ontdekt, zei ze tegen de politie.

De 48-jarige Yumi Yoshino is gearresteerd ‘op verdenking van het achterlaten en verbergen van een vrouwelijk lichaam’ zo klinkt het in een politierapport. Het lijk werd woensdag gevonden in een diepvries in een appartement in Tokio.

Yoshino vertelt dat ze het lichaam van haar moeder had verborgen, omdat ze bang was dat ze zou worden gedwongen om te verhuizen uit de flat die ze deelden, melden lokale media.

De moeder zou rond de 60 zijn geweest toen ze overleed. Haar naam stond op het huurcontract van het appartement, aldus Kyodo News.

Yoshino moest een paar weken geleden haar huis uit nadat ze een aantal keer de huur niet had betaald. Een schoonmaker vond het lijk dat verborgen lag in een diepvries in een kast.

Een autopsie kon tot nu toe niet het exacte tijdstip van overlijden of de doodsoorzaak vaststellen van de vrouw.