Nog eens 1200 sterfgevallen door Covid-19 in VK

In het Verenigd Koninkrijk zijn in het afgelopen etmaal 1200 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19, hebben de Britse gezondheidsautoriteiten zaterdag gemeld. Vrijdag werden 1245 sterfgevallen door toedoen van het longvirus gemeld.

Daarnaast zijn 23.275 nieuwe besmettingsgevallen vastgesteld. Dat aantal vertoont een dalende lijn, op vrijdag werden 29.073 nieuwe gevallen gemeld.

Inmiddels hebben 8,38 miljoen Britten een eerste dosis van een vaccin tegen het virus ontvangen, tegen 7,89 miljoen op vrijdag.

Het Verenigd Koninkrijk telt zowel het hoogste aantal besmettingen als het hoogste dodental van Europa. Wereldwijd staat het land zowel qua besmettingen als qua sterfgevallen op de vijfde plaats. In totaal is het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk al bij 3.783.593 personen vastgesteld. Van hen overleden er 105.777.