Noodbevel Amsterdam: aanwezigen moeten Museumplein verlaten

De politie heeft zondagmiddag ingegrepen op het Museumplein in Amsterdam. Daar waren volgens de gemeente Amsterdam ongeveer zeshonderd mensen aanwezig die te weinig afstand hielden. Er werd een noodbevel afgekondigd nadat voorwerpen werden gegooid naar agenten die aanwezigen bekeurden. Vanaf 16.00 uur mogen er vanwege het noodbevel mensen worden opgeroepen het Museumplein te verlaten, meldt de gemeente Amsterdam op Twitter.

Door de demonstranten werd veel gejoeld en gescholden. Volgens de gemeente heeft de politie gedoseerd en gefaseerd opgetreden. Bij het uitdelen van boetes werd met voorwerpen naar de politie gegooid. Daarom is het noodbevel afgekondigd.

De gemeente Amsterdam besloot eerder op de middag de demonstratie te ontbinden omdat het te druk is en mensen te dicht op elkaar staan. De hele middag zijn er, behalve de demonstranten van wie er veel hartjes en bloemen bij zich hebben, ook veel agenten op de been, met paarden en busjes. Ook staat er een waterkanon klaar, maar deze is nog niet ingezet.

Het Museumplein en omgeving zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied na de "gewelddadigheden de afgelopen weken en de reële mogelijkheid dat vandaag opnieuw personen met slagwapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen", meldde de gemeente eerder zondag.

Afgelopen zondagen was het plein het strijdtoneel van gewelddadigheden. Voor deze zondag was geen demonstratie aangemeld.