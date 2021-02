HEMA aan de slag met afhalen, losse tompouce mogelijk lastig

Winkelketen HEMA gaat aan de slag om zijn filialen open te stellen voor afhalers, nu de overheid dit vanaf volgende week toestaat. De details moeten nog worden uitgewerkt, maar waarschijnlijk kan het hele assortiment straks via 'click en collect' worden aangeschaft. "Een losse tompouce wordt waarschijnlijk wel lastig, dat zal dan wel per vier gaan", schat een woordvoerster in.

HEMA beschouwt het als een "moreel lichtpuntje" dat de overheid eindelijk "met nieuws is gekomen over iets dat wel mag". "Goed dat het kabinet geluisterd heeft naar de retail", aldus de zegsvrouw, die wel aangeeft dat de moeilijke periode voor de detailhandel voorlopig nog niet voorbij is.

De keten verwacht niet dat er door deze kleine versoepeling van de coronamaatregelen grote drukte zal ontstaan bij de winkels. Dat komt onder meer omdat producten minimaal vier uur van tevoren besteld moeten zijn, voordat ze kunnen worden afgehaald.

Personeel

De verandering betekent ook dat het personeel van de bakkerij van HEMA weer aan de slag kan. Een groot deel van die medewerkers had afgelopen periode niks te doen als gevolg van de gedwongen winkelsluitingen.

Het winkelpersoneel zelf draaide over het algemeen wel door. Zo zijn de winkels afgelopen tijd goed schoongemaakt en zijn er andere klusjes verricht, waar het personeel normaal amper aan toe komt. Ook de kantoormedewerkers van HEMA konden door middel van thuiswerken hun uren blijven maken.