Dode muizen, urine en keutels bij supermarkten, slagers en bakkers

Er zijn veel smerige winkels, constateert de voedsel- en Warenautoriteit. RTL vroeg rapporten op over 2019 en 2020 en de resultaten zijn schokkend.

Aangevreten beschuiten, een muizennest in een pak cornflakes en honderden keutels in een deegmachine.

“Ik zag dat de vloer, bij de oven in de kleine bakkerijruimte, verontreinigd was met vuil en muizenuitwerpselen en er levende kakkerlakken liepen”, schrijft een inspecteur na een bezoek aan een supermarkt in Den Haag.

Een andere inspecteur trof in Amsterdam een flink vervuilde winkel aan. “Ik zag dat de werkbank, met daarop de schaal met wafels en het wafelijzer vervuild was met urinesporen van muizen en enkele honderden muizenuitwerpselen.”

Onder de smerige bedrijven bevinden zich volgens RTL zowel kleine bakkers om de hoek als filialen van grote supermarkten. Vooral ongedierte is een plaag. Bij tweederde van de zaken zijn boetes uitgedeeld, omdat uitwerpselen, karkassen of nog levende muizen zijn aangetroffen

In een stroopwafelwinkel in Amsterdam: “Tijdens mijn inspectie (…) zag ik dat op de stellingen met stroopwafels en amandelen enkele tientallen muizenuitwerpselen en urinesporen van muizen lagen. Ik zag tevens dat op enkele verpakkingen met producten meerdere muizenuitwerpselen en urinesporen van muizen lagen. (…) Ik zag dat er van de stroopwafels in de verpakking geknaagd was door muizen.”