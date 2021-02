Treinen blijven stilstaan, NS weet niet voor hoe lang

Alle NS-treinen staan zondag stil door het barre winterweer. De NS kon rond het middaguur nog niet zeggen wanneer het treinverkeer kan worden opgestart. "We verwachten in de loop van de middag daar meer informatie over te kunnen geven."

Sneeuw, wind en ijzel veroorzaken overal in het land storingen. Op veel plaatsen bevriezen bijvoorbeeld de wissels, doordat er sneeuw tussenkomt. "NS en ProRail werken er keihard aan om het treinverkeer waar mogelijk weer op te kunnen starten", laat NS weten. "Dit gebeurt stap voor stap op de plekken waar dit mogelijk is en nog niet in het hele land. De veiligheid van onze reizigers en collega's staat hierbij voorop."

Spoorbeheerder ProRail laat op zijn website zien dat zelfs wissels die van een verwarmingssysteem zijn voorzien vastvriezen. "Hier zie je dat onze wisselverwarming het wel doet, maar simpelweg niet is opgewassen tegen de grote laag sneeuw", schrijft ProRail bij een foto van een uitgeschakelde wissel. "De sneeuw die smelt, verandert in grote en vaste blokken ijs."

Poederlaagje

Enkele regionale treinen van andere aanbieders rijden wel. Keolis startte aan het einde van de ochtend de treindienst tussen Zwolle en Kampen weer op. Arriva deed dat eerder al in Groningen en Friesland.

Groningers maken volop grappen op sociale media over het gebrek aan sneeuw in de provincie, waar net als in de rest van het land wel code rood van het KNMI van kracht is. "Ont-wrich-tend", schrijft een twitteraar sarcastisch bij een foto van straatklinkers waar slechts een minuscuul poederlaagje op ligt.