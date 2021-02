Strenge coronabeperkingen in Noorse stad Bergen om virusvarianten

De Noorse regering heeft strenge coronamaatregelen ingesteld in Bergen, de tweede stad van het land, nadat daar infecties opdoken die terug te leiden zijn tot de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten van het virus. Beide varianten heten besmettelijker te zijn dan het 'klassieke' coronavirus.

Onder meer winkels, bibliotheken, musea, sportscholen en zwembaden moeten dicht. Essentiële zaken als supermarkten, drogisten en tankstations mogen openblijven, maakte minister Bent Høie van Volksgezondheid bekend. Behalve de stad, vallen ook een aantal omliggende gemeenten rond Bergen onder de beperkingen. De maatregelen blijven een week van kracht.

De virusgevallen in Bergen die gelinkt zijn aan de Britse en Zuid-Afrikaanse mutaties zijn terug te leiden tot een bouwplaats in Bergen, zei burgemeester Roger Valhammer. "We maken ons met name zorgen over de Zuid-Afrikaanse virusstam", aldus de burgemeester.