Winterweer beïnvloedt ook maandag het openbare leven

Het blijft ook maandag stevig winterweer en dat heeft uiteraard weer gevolgen voor het openbare leven. Tot 12.00 uur maandagmiddag geldt de zogeheten code oranje in ons land, wegens uitgebreide gladheid.

Rijkswaterstaat roept op niet de weg op te gaan en de treinen van NS zullen maar "mondjesmaat" rijden. Mensen met een abonnement op een krant van DPG Media en Mediahuis krijgen geen ochtendkrant op de mat. Of de middagkrant wel wordt bezorgd, wordt nog bekeken.

Ook gaan veel rechtszaken niet door vanwege het winterweer. Nagenoeg alle zittingen die plaats zouden vinden op één van de zittingslocaties van hof Arnhem-Leeuwarden, dat betekent in Arnhem, Leeuwarden en Zwolle, worden niet gehouden.

De GGD wil maandag haar test- en vaccinatielocaties heropenen. Zondag waren die dicht vanwege het winterse weer. Volgens de GGD wordt maandag met de regionale instanties gezorgd voor een veilige omgeving in en rondom de locaties.

Na 12.00 uur, zo is de verwachting van het KNMI, zal code geel gelden voor reguliere gladheid door sneeuwresten. Het weerinstituut verwacht dat het maandag overdag bewolkt is en dat vooral in de zuidelijke helft nog lichte sneeuw valt. Het wordt wel zeer koud met een maximumtemperatuur rond -5 graden. In combinatie met de matige noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur rond -15. Langs de noordkust blijft de wind hard waaien met aanvankelijk nog zware windstoten van 75 kilometer per uur. In de avond neemt de wind af.