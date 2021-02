Ruim twee keer meer coronadoden in Rusland dan gemeld

In Rusland zijn meer dan 162.000 mensen overleden door het coronavirus, ruim twee keer zo veel als het officieel gemelde dodental. Voorlopige cijfers van het nationale statistiekbureau Rosstat wijzen dat uit.

Vorig jaar stierven 162.429 Russen aan Covid-19, terwijl de Russische regering het heeft over ruim 77.000. Het verschil kan worden verklaard doordat de overheid alleen de gevallen meetelt waarin Covid-19 officieel na een autopsie is vastgesteld.

Het statistiekbureau keek naar de oversterfte, waaruit blijkt dat vorig jaar bijna 18 procent meer mensen in Rusland overleden dan in 2019, zei vicepremier Tatiana Golikova. December was de dodelijkste maand met 44.435 coronagerelateerde sterfgevallen.

Met de nieuwe berekening zou Rusland wereldwijd na de VS en Brazilië de meeste coronadoden hebben, meer dan Mexico en India. Het land neemt op de lijst van de Johns Hopkins University nu een achtste plek in.