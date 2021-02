Bijna heilige Nederlandse pater was vermoedelijk verkrachter

De Nederlandse pater Werenfried van Straaten (1913-2003) gold decennialang als een levende heilige. Hij stond al op de nominatie Zalig te worden verklaard, een voorstadium van heiligheid. Hij richtte Kerk in Nood op, en deed meer sociaal werk. Het Duitse weekblad Die Zeit onthulde maandag dat de pater ‘geloofwaardig’ beschuldigd is van een poging tot verkrachting, terwijl de organisatie en het Vaticaan probeerden dat uit de openbaarheid te houden. Hij was een moderne bedelmonnik en werd beschouwd als een vrome figuur van integratie, vooral onder conservatieve katholieken.

Maar toen de pater op weg was naar zaligverklaring – in 2010 – stak een vrouw daar een stokje voor. Zij zegt als 20-jarige te zijn verkracht door de vrome pater. Na haar klacht kreeg het slachtoffer tot twee keer toe smartengeld van de kerk. De aanval zou hebben plaatsgevonden in 1973 tijdens een reis naar Italië. Van Straaten was toen 60 jaar. De vrouw behoorde tot het reisgezelschap, zij zou een werknemer zijn geweest.

Maar De door Van Straaten gestichte organisatie Kerk in Nood (voorheen Oostpriesterhulp), waarvan het hoofdkantoor zich in Duitsland bevindt, heeft de informatie van Die Zeit bevestigd. De klacht tegen de ‘spekpater’ noemt de organisatie ‘geloofwaardig’.