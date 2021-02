Museumplein en omgeving weer veiligheidsrisicogebied

Het Museumplein en directe omgeving in Amsterdam zijn opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat besluit heeft burgemeester Femke Halsema in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie genomen. De maatregel gaat om 11.00 uur in. Ook voorgaande zondagen wees Halsema het plein en de nabije omgeving aan als veiligheidsrisicogebied. De politie kan mensen in zo’n gebied preventief fouilleren.

De afgelopen weken waren er gewelddadigheden op en rond het plein. Er zijn toen mensen aangehouden die wapens bij zich hadden. Vanwege die rellen en wegens de "reële mogelijkheid" dat er zondag weer mensen met wapens naar het plein komen, is het besluit genomen, aldus de gemeente in een verklaring.