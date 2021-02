‘Dromende mensen kunnen communiceren tijdens slaap’

Mensen die dromen tijdens hun slaap kunnen gewoon communiceren, concludeert een internationale groep wetenschappers, waaronder onderzoekers van het Radboudumc en Donders Instituut. "We laten in ons onderzoek zien dat deze dromers vragen kunnen horen en begrijpen en ook in staat zijn om antwoorden op die vragen te geven", zegt onderzoeksleider Ken Paller van Northwestern University in de Verenigde Staten.

Er is nog altijd geen goede wetenschappelijke verklaring voor waarom we dromen. Omdat de meesten zich niet goed herinneren wat ze hebben gedroomd, koos de onderzoeksgroep voor een specifiek type dromers. De wetenschappers probeerden te communiceren met mensen die 'lucide' dromen. In een lucide droom is de dromer zich bewust van het feit dat hij droomt.

In totaal werden 36 personen in verschillende landen onderzocht. Zij werden bijvoorbeeld blootgesteld aan licht- of geluidsignalen of werden aangeraakt. De dromers konden daarop reageren met oogbewegingen of bepaalde gezichtsspieren. Zo moesten ze eenvoudige opdrachten en rekensommen uitvoeren of ja/nee-vragen beantwoorden.

Uiteindelijk wisten zes dromende mensen op verschillende momenten te communiceren met de onderzoekers. Met de resultaten, die donderdag in het vaktijdschrift Current Biology verschijnen, willen de onderzoekers het verband tussen slaap en geheugenverwerking verder gaan bestuderen.