NS: minder reizigers, niet minder agressie

Vorig jaar raakten meer NS-medewerkers gewond door agressieve mensen en zijn er door het personeel bijna evenveel meldingen gedaan van agressie als in 2019. Terwijl in 2020 het aantal reizigers door de coronamaatregelen ongeveer halveerde.

Uit nieuwe cijfers van de NS komt naar voren dat 661 meldingen van agressie zijn gedaan, tegenover 678 in het jaar daarvoor. Toen liepen 168 NS'ers als gevolg van de agressie letsel op. Dat waren er afgelopen jaar 171. In bijna 90 procent van de gevallen ging het om licht letsel.

De meldingen gaan volgens de NS allemaal om incidenten die onder het strafrecht vallen en waarvan medewerkers in 96 procent van de gevallen ook aangifte doen. Het betrof vormen van bedreiging (231), verzet bij aanhouding (158), lichamelijk geweld (158), bespugen (102), dreigen met een wapen (9) en aanranding (3).

Het spoorwegbedrijf vindt de nieuwe cijfers teleurstellend, maar heeft wel een verklaring: doordat er minder reizigers waren, vielen de overlastgevers eerder op. Ook kreeg het NS-personeel vanwege de coronamaatregelen extra handhavingstaken erbij. En medewerkers worden meer gestimuleerd om melding te doen van agressie.

Sinds juni legt de NS bij de meldingen vast of de aanleiding coronagerelateerd is. Dit was vorig jaar bij 83 incidenten het geval.