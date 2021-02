Is het slim om nu al een ticket te boeken voor het najaar?

Als iedereen weer wil vliegen, kunnen de ticketprijzen fors omhooggaan. Is het een goed idee om nu al een reis te boeken voor over een paar maanden?

De Standaard zocht het uit. Op zich is het waar dat de ticketprijzen nu nog laag zijn. Als je nu een retour Rome boekt voor september kost je dat 84 euro. Als de reisbeperkingen worden opgeheven of versoepeld zal er een stormloop komen en worden de ticketprijzen zonder twijfel veel hoger.

Maar

‘Laat je toch maar niet gek maken’, waarschuwt Simon November van de Belgische consumentenbond Test Aankoop. De consumentenorganisatie maant aan tot voorzichtigheid. ‘Het is te kort door de bocht om te zeggen: boek nu en doe je voordeel.’ Volgens hem is het nog koffiedik kijken hoe het reizen internationaal georganiseerd zal worden. ‘We weten zelfs nog niet of er een vaccinatiepaspoort komt.’ Ook reisorganisaties sluiten niet uit dat landen, regio’s of vervoersmaatschappijen eisen zullen stellen op het vlak van vaccinatie.

En we weten dat beloften over soepele voorwaarden eindigen in vouchers, die je niet wil hebben.

Voorzichtig dus.