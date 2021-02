De ME heeft zondagmiddag rond 15.45 uur ingegrepen bij de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Kort daarvoor was op last van burgemeester Femke Halsema de demonstratie tegen de coronamaatregelen ontbonden, maar lang niet iedereen gaf daar gehoor aan.

Op het plein in Amsterdam mengde een grote groep van enkele honderden 'koffiedrinkers' zich zondag tussen een veelvoud van zonaanbidders en recreanten die van de vroege voorjaarsdag kwamen genieten.