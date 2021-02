Waar staat Nederland nu op de vaccinatieranglijst (en waarom heeft Denemarken zoveel doses)?

Minister Hugo de Jonge kondigde deze week plots aan dat Nederland ergens in het voorjaar 2,5 miljoen prikken per week gaat zetten. Laten we het hopen, want vooralsnog bungelen we onderaan op de Europese vaccinatieranglijst.

Van alle landen in de Europese Unie gaat de vaccinatie van de bevolking verreweg het snelst op Malta, zo is te zien in de grafiek van Our World in Data. Er zijn ruim 15 prikken (eerste of tweede dosis) gezet per 100 inwoners. Ruim 10 procent van de bevolking heeft de eerste dosis ontvangen. Op de tweede plaats staat Denemarken waar 5,8 procent van de mensen een eerste dosis heeft gekregen en er 8,9 vaccins per 100 inwoners zijn uitgedeeld. Nederland blijft steken op 4,9 doses per 100. We laten alleen Kroatië, Letland en Bulgarije achter ons. Denemarken wil op 27 juni klaar zijn met inenten, Malta is naar verwachting nog sneller.

Als EU-lidstaat ben je niet verplicht om de toegewezen aantallen vaccins te kopen. Dat doen dus ook lang niet alle landen. Daardoor ontstaan overschotten. Denemarken, maar ook Duitsland, Frankrijk en Nederland hebben deze overschotten opgekocht. Waarom de vaccinaties in de laatste drie landen zoveel trager verlopen is dus ook niet bekend. Het kan wel verklaren waarom België bijvoorbeeld achterloopt: die liet de overschotten aan zich voorbij gaan.