Man overleeft 14 uur in oceaan, hield zich vast aan afval

Een schipper die overboord viel, overleefde 14 uur op zee door zich vast te houden aan ‘een stuk afval’, vertelt zijn zoon. Hij droeg geen reddingsvest.

Vidam Perevertilov viel ‘s ochtends vroeg van een vrachtschip in de Grote Oceaan. Hij zag een paar kilometer verderop een ‘zwart stipje’ en besloot er heen te zwemmen. Het bleek een stuk afval. Volgens De 52-jarige Litouwer heeft hij er zijn leven aan te danken.

De man hield de oude vissersboei vast tot hij werd gered. “Hij zag er 20 jaar ouder uit en was erg moe, maar hij leefde nog,” vertelt zijn zoon Marat tegen de Nieuw-Zeelandse nieuwssite Stuff.

Perevertilov was de hoofdtechnicus van de Silver Supporter, die het geïsoleerde Britse eiland Pitcairn ging bevoorraden vanuit Nieuw-Zeeland. Na een dienst in de motorruimte voelde hij zich ‘warm en duizelig’. Hij wilde een frisse neus halen op het dek om 4 uur ‘s ochtends, maar viel toen van het schip. Mogelijk was hij flauwgevallen.

Niets gemerkt

Op de boot had niemand iets gemerkt dus voeren ze verder. De man bleef met moeite boven water tot de zon opkwam. Toen zag hij de boei. “Hij was niet geankerd, het was gewoon een stuk zee-afval,” aldus Marat. Pas na zes uur werd zijn vader gemist. Daarop keerde het schip om. Er waren data waaruit kon worden afgeleid wanneer de man voor het laatst aan boord was en waar het schip zich toen bevond.

Op de boot schakelden ze daarop hulptroepen in, waaronder de Franse marine, maar uiteindelijk vonden ze hun collega zelf terug. Toen Perevertilov zijn schip aan de horizon zag verschijnen, begon hij te zwaaien en roepen. Aan boord hoorde ze ‘een zwakke schreeuw’ en even later zagen ze zijn hand boven het water uitsteken. Zo kon hij worden gered na 14 uur in het water.