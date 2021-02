RIVM: iets meer dan 5000 coronabesmettingen, meer dan gemiddeld

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5048 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd tussen woensdag- en donderdagochtend. Dat zijn er aanzienlijk meer dan het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4488 positieve coronatesten per dag.

Woensdag werden volgens gecorrigeerde cijfers 4403 coronagevallen gemeld. Dinsdag waren het er 3834, maandag 4201.

Uit de wekelijkse rapportage over het coronavirus die het instituut dinsdag naar buiten bracht, bleek dat de daling van de laatste tijd nu echt ten einde is. Het aantal positieve testresultaten nam vorige week toe met 19 procent. Het RIVM spreekt dan ook van een "derde golf" in de coronapandemie.

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 33. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Woensdag werden 63 overlijdens geregistreerd, dinsdag 94.