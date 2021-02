Baudet gelooft niet dat Russische dienst Navalni vergiftigde

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vindt het "een extreem onwaarschijnlijk verhaal" dat Russische geheime diensten de Russische oppositieleider en Kremlincriticus Alexei Navalni hebben vergiftigd. Dat zei hij in een gesprek met jongeren bij NOS op 3.

Duitse onderzoekers kwamen in september met "onomstotelijk bewijs" dat Navalni was vergiftigd met zenuwgif uit de novitsjok-groep. Eerder werden de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter ook daarmee vergiftigd.

Onderzoekscollectief Bellingcat bracht de Russische dienst FSB in verband met de vergiftiging van Navalni op basis van telefoon- en vluchtgegevens. De FSB zou de Russische politicus meer dan dertig keer hebben gevolgd sinds hij aankondigde president te willen worden. Navalni is zelf ook overtuigd dat president Poetin achter zijn vergiftiging zit.

Schimmenspel

Baudet zegt hetzelfde als de Russische president eerder: als de diensten Navalni dood hadden gewild, dan was het gelukt. De FvD-leider noemt het "een schimmenspel" dat binnen een "Russofoob narratief" past.

Andere media legden eerder een verband tussen Baudet en het Kremlin. Zo zou hij betaald zijn door aan het Kremlin-gelieerde Russen, onder meer om campagne tegen het Oekraïne-referendum te voeren. Baudet ontkende.

Ook wilde Baudet zich niet uitspreken tegen Rusland in het MH17-dossier. Hij trok de onafhankelijkheid van Nederlands onderzoek naar de vliegramp in twijfel en wilde niet erkennen dat Rusland verantwoordelijk was. Het internationale onderzoeksteam JIT concludeerde dat de vlucht MH17 werd neergehaald door een Russische Buk-raket, afkomstig van de Russische 53e Luchtafweerraketbrigade.