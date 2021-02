Bijna 300 schoolmeisjes ontvoerd in noorden van Nigeria

In het noordwesten van Nigeria zijn bijna 300 schoolmeisjes ontvoerd door een bende criminelen. Volgens de regionale afdeling van de Britse omroep BBC deed de bende rond middernacht een inval op de school in de staat Zamfara.

De vader van een van de meisjes en een docent zeiden tegen de BBC wat er is gebeurd. De autoriteiten hebben nog niet gereageerd, zegt de omroep.

Ruim een week geleden werden er al tientallen schooljongens ontvoerd in Nigeria. In delen van het West-Afrikaanse land worden vaker kinderen ontvoerd om geld van de ouders af te persen. Ontvoering is er een plaag.