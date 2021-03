Europees vaccinpas op komst: dit zijn de details

Er komt onderscheid tussen mensen die zijn gevaccineerd en degenen die dat niet zijn; omdat ze nog niet aan de beurt waren, of omdat ze weigeren zich te laten vaccineren.

Maar vermoedelijk nog deze maand komt er een Europese vaccinpas. Het Covid-paspoort krijgt de neutrale ‘Digital Green Pass’. Er is onder de lidstaten immers discussie of het nu ‘vaccinpaspoort’ of ‘gezondheidspaspoort’ genoemd moet worden. De Europese Commissie zal een eerste versie op 17 maart presenteren. Maar we kennen de belangrijkste kenmerken al, schrijft Business AM.

Het certificaat zal drie digitale documenten kunnen bevatten:

Bewijs van vaccinatie

Bewijs van negatieve test

Certificaat van herstel na Covid-19 en het ontwikkelen van antilichamen

Wat je precies mag met de pas mogen de lidstaten bepalen. Maar het is zeer waarschijnlijk dat je met de pas deze zomer naar de zon en stranden van Zuid-Europa mag