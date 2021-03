‘Superheld’ vangt peuter die van 50 meter hoog naar beneden viel

Een pakketbezorger heeft in Hanoi het leven gered van een tweejarig meisje dat vanaf de twaalfde verdieping naar beneden viel uit een appartement in de Vietnamese hoofdstad.

Nguyen Ngoc Manh zat zondagmiddag rond een uur of 5 in zijn auto te wachten tot hij een bestelling kon afleveren toen hij een kind hoorde huilen, vertelt de 31-jarige bezorger aan nieuwsorganisatie Anninhthudo. Een vrouw begon te schreeuwen, waarna hij zijn hoofd uit het autoraam stak om te kijken wat er aan de hand was.

Eerst dacht hij nog dat de peuter een driftbui had, maar al snel zag hij dat de situatie veel ernstiger was. Het kind stond bijna 50 meter boven de grond op een heel gevaarlijke plaats. “Ik zag het meisje over de rand van het balkon klimmen,” vertelt hij. Snel sprong Nguyen uit zijn auto en klom op een nabijgelegen gebouw om dichterbij het kind te komen. “Ik klauterde op een twee meter hoog dak om in de juiste positie te zijn om het meisje te kunnen vangen,” vertelt hij, nog natrillend van zijn reddingsactie tegen de Vietnam Times.

Op het metalen dak verloor hij zijn grip toen het meisje begon te vallen, maar hij wierp zichzelf naar voren om het kind op te vangen. De man viel zo hard dat er een deuk in het dak zat. “Ik strekte mijn armen uit en deed een uiterste poging om het meisje te vangen,” hopende dat hij zo in ieder geval haar val kon breken.

In een video is te zien hoe het kind over de rand van het balkon klimt en zich vasthoudt aan een smalle richel. Omwonenden beginnen te schreeuwen. Het meisje houdt zich nog enkele momenten vast, voordat ze haar grip verliest en valt.

“Gelukkig viel het kind op mijn schoot,” zegt Nguyen. “Ik pakte haar snel vast, maar zag bloed uit haar mond komen dus ik was erg bang.” De peuter werd direct naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat alleen haar heup uit de kom was. Verder was ze gezond.