Merkel overlegt over verlenging lockdown met wat versoepelingen

Bondskanselier Angela Merkel overlegt woensdagmiddag weer met de zestien Duitse deelstaatpremiers over hoe het verder moet met de coronamaatregelen. Ze wil volgens Duitse media de lockdown verlengen tot 28 maart, ondanks een grote maatschappelijke roep om versoepelingen. Ze zou de bittere pil willen vergulden met het mogelijk maken van meer persoonlijke contacten en met de heropening van onder meer bloemenwinkels, boekhandels, tuincentra, tattooshops en nagelsalons. Kappers zijn deze week al weer aan het werk gegaan.

Het is nog onduidelijk of Merkel haar zin krijgt. Op het corona-overleg van de federale regering en de deelstaten is het gebruikelijk dat de 'Bundesländer' veel minder ver willen gaan dan Merkel en haar kabinet. En in het Duitse stelsel bepalen de deelstaten voor een belangrijk deel het coronabeleid zelf.

De huidige lockdown loopt zondag af en een recente peiling stelt dat nog slechts 26 procent van de ondervraagden achter strenge coronamaatregelen staat. Bij het opleggen van de laatste lockdown half december was dat percentage nog 73.