Meer dan 5000 nieuwe coronagevallen gemeld

Het aantal coronagevallen is tussen dinsdagochtend en woensdagochtend met 5090 gestegen. Voor de derde keer in een week tijd zijn er meer dan 5000 positieve tests in een etmaal geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarvoor was dat meer dan een maand lang niet gebeurd.

In de afgelopen week kwamen er gemiddeld 4658 positieve tests per dag bij. Dat is het hoogste gemiddelde sinds eind januari.

In Amsterdam werden afgelopen 24 uur 335 nieuwe gevallen geregistreerd. In Rotterdam kregen 190 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen en in Den Haag werden 115 besmettingen bevestigd. Tilburg telde 104 positieve tests, Hoorn 83, Eindhoven 71 en Utrecht 69.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 48. Dat is wel aanzienlijk lager dan op eerdere woensdagen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas een tijd na het overlijden doorgeven.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Van 15.704 mensen is zeker dat ze aan corona zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger.