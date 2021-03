Techondernemer schenkt D66 miljoen euro, PvdD krijgt 3,5 ton

D66 en Partij voor de Dieren hebben voor hun verkiezingscampagne een gulle gift gekregen van techondernemer en miljardair Steven Schuurman. Aan de PvdD heeft hij deze week 350.000 euro overgemaakt en D66 kan maar liefst 1 miljoen euro bijschrijven op zijn bankrekening. De 45-jarige Schuurman, rijk geworden met onder meer de beursgang van softwarebedrijf Elastic, zegt in dagblad Trouw dat hij met het geld de klimaatplannen van de partijen wil steunen.

"De klimaatcrisis is een van de grootste issues die op de mensheid afkomen. Er is haast bij goed klimaatbeleid, vind ik. Dat voelen heel veel mensen", zegt Schuurman tegen de krant. "Het is in Nederland niet gebruikelijk om zulke bedragen aan een politieke campagne te schenken. Dat het vragen oproept, snap ik. Ik ben zeker niet over één nacht ijs gegaan. Maar uiteindelijk heb ik dezelfde motivatie als iemand die een bedrag van een paar tientjes doneert", legt hij uit.

"Ik wil dat er een echte oplossing komt voor de klimaatcrisis. En die oplossing moet van de politiek komen. Van de twee partijen die ik steun ben ik niet eens lid. Ik hoef geen enkele invloed. Hun klimaatplannen spraken me gewoon het meeste aan, puur op de inhoud", aldus de medeoprichter van Elastic dat software heeft ontwikkeld om grote databestanden te doorzoeken.

D66 laat aan Trouw weten de gift na diverse gesprekken te hebben aangenomen. "Wij willen zeker zijn dat de gever de juiste bedoelingen heeft. Het mag nooit leiden tot tegenprestaties", zegt Sander Bus van het partijbureau. "Zijn motivatie is heel duidelijk. Hij wil de klimaatplannen van D66 steunen. Dat vatten wij op als een groot compliment", aldus Bus. Ook campagneleider Lieke Keller van de PvdD zegt tegen Trouw "heel blij" te zijn met de donatie.

Dergelijke grote giften aan politieke partijen komen in Nederland niet vaak voor. De partijen moeten alle donaties boven de 4500 euro openbaar maken. Bij D66 was bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen de grootste openbare gift van een sympathisant 25.000 euro, meldt Trouw. De VVD ontving destijds ook een megagift van 890.000 euro. Die kwam van een stichting die op hetzelfde adres zetelt als het VVD-partijkantoor. Of daar particuliere donateurs achter zaten, is niet bekendgemaakt.