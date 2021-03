Thuiswonende 75-plussers krijgen uitnodiging coronaprik

Honderdduizenden 75- tot 79-jarige Nederlanders die nog op zichzelf wonen, zijn aan de beurt om een coronavaccin te krijgen. Zij ontvangen vanaf zaterdag een uitnodiging van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waarmee ze een prikafspraak kunnen maken. Het gaat om ongeveer 812.000 mensen, die worden ingeënt met het middel Comirnaty van Pfizer en BioNTech. Voor de prik kunnen ze terecht bij meer dan zestig vaccinatielocaties in het land.

In de afgelopen weken is al begonnen met het inenten van mensen van 80 jaar en ouder die nog zelfstandig wonen. In die groep zijn tot nu toe ongeveer 400.000 mensen gevaccineerd. Enkele honderden van hen hebben ook al een tweede prik gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. Bij de vaccinatie werkt de overheid van oud naar jong, hierna zijn de 70- tot 74-jarigen aan de beurt.

Daarnaast zijn ongeveer 200.000 mensen in de langdurige zorg gevaccineerd, van wie ongeveer 100.000 ook al een herhaalprik hebben gehad. Hierbij gaat het niet alleen om ouderen in verpleeghuizen, maar ook om bewoners van instellingen in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.