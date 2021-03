‘Terras open zou kunnen bij garantie op minder samenscholing’

Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team, ziet wel wat in het openen van de terrassen als dit leidt tot minder samenscholen in bijvoorbeeld het Vondelpark in Amsterdam. Dat zegt hij tegen de Amsterdamse zender AT5. De afgelopen periode was het in het Vondelpark en op andere plekken regelmatig veel te druk. Dat was voor horeca-eigenaren aanleiding om te pleiten voor het openen van de terrassen.

De Jong snapt de oproep van horeca-eigenaren. "Je zou kunnen zeggen dat, als er een garantie zou zijn dat het openen van de terrassen zou leiden tot minder samenscholen op bijvoorbeeld het Museumplein en het Vondelpark, dat het dan misschien een heel goed effect heeft. Als de terrassen ook goed gereguleerd zijn qua afstand, dan zou ik er voorstander van zijn. Ik weet niet of die garantie er is."

Wel stelt het OMT-lid dat verder versoepelen op basis van het huidig aantal besmettingen niet verstandig is. "De Engelse mutatie neemt langzaam de andere varianten over, dat is ook de reden van zorgen. Als je puur naar deze data kijkt, dan is er geen ruimte voor versoepelingen. Maar je kijkt ook naar de samenleving. Dan is er wel reden voor meer versoepelingen. Het is altijd een afwegingen tussen risico's. Het is wel iets waar we heel goed naar moeten kijken dat het niet de spuigaten uit gaat lopen."

Afwegingen

Volgens De Jong maakt het kabinet de afwegingen. "Het OMT richt zich op de risico's voor rondom de infecties. De afgelopen versoepelingen zijn ook niet per se een advies van het OMT, maar waren een afweging van het kabinet."

De Jong stelt dat een deel van de risico's goed te hanteren zijn. "Van een schaal van 1 tot 10 vind ik het gemiddeld spannend." Uitbraken op meerdere scholen zijn volgens hem wel een reden tot zorg. "Scholen zijn nog steeds een bron van verspreiding. Dat moet zoveel mogelijk beperkt worden."