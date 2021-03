Twitter laat gebruikers meedenken over regels voor wereldleiders

Twitter laat zijn gebruikers meedenken over nieuwe regels voor wereldleiders die gebruikmaken van het platform. Voor die groep gelden minder strenge regels dan voor andere gebruikers.

Het bedrijf zegt het beleid te willen aanpassen aan de steeds veranderde manier waarop politici en overheidsfunctionarissen van Twitter gebruikmaken. Daarom wordt nu aan gebruikers gevraagd of zij vinden dat wereldleiders zich moeten houden aan de regels die ook voor anderen gelden en welke strafmaatregelen gepast zijn.

Tot en met 12 april worden gebruikers wereldwijd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze lijst is beschikbaar in veertien talen, waaronder het Arabisch, Engels, Chinees en Spaans. Daarnaast schakelt Twitter verschillende experts in.

Trump

De manier waarop Twitter omgaat met politici en ambtenaren is het onderwerp van gesprek sinds het platform begin dit jaar het account van Donald Trump blokkeerde. De toenmalige Amerikaanse president werd van meerdere sociale mediaplatforms geweerd omdat hij zijn volgers volgens critici aanzette tot de bestorming van het parlementsgebouw in Washington.

Trump-aanhangers uitten kritiek op het besluit van Twitter, terwijl anderen zeiden dat Twitter al eerder actie had moeten ondernemen tegen Trump.