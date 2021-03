Corona bij Trump thuis in Golfresort Mar-a-Lago

Het golfresort Mar-a-Lago van oud-president Donald Trump is deels op slot gegaan vanwege een uitbraak van het coronavirus, zeggen twee ingewijden. Trump en zijn familie verblijven sinds hij in januari uit het Witte Huis vertrok op het resort in Florida.

Een aantal medewerkers van de club zou uit voorzorg in quarantaine zitten, stelt een van de twee bronnen. Om hoeveel infecties het gaat en in welke mate het golfresort dicht is, is niet duidelijk. Evenmin is bekend wat de gevolgen zijn voor Trump en zijn gezin. Het zou om een sluiting voor korte tijd gaan.

Trump belandde vorig jaar oktober enige dagen in het ziekenhuis nadat hij besmet raakte met het longvirus. Ook zijn vrouw Melania en zoon Barron testten positief.