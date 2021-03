RIVM meldt 7025 nieuwe coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 7025 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Een etmaal eerder waren dat er meer, 7668. Van de vier grote steden telde Amsterdam de afgelopen 24 uur de meeste nieuwe besmettingen (313), in Rotterdam zijn 285 inwoners positief getest, in Den Haag 214 en in Utrecht 146. Er zijn het afgelopen etmaal 15 sterfgevallen door corona gemeld. Op zaterdag waren dat er 18 en vrijdag 46. Maandag, of mogelijk zondag al, zal het totaal aantal bevestigde coronagevallen boven de 1,2 miljoen uitkomen, verwacht het gezondheidsinstituut.