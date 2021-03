Rutte: pas over links als het niet lukt met JA21 en ChristenUnie

VVD-leider Mark Rutte wil pas een mogelijke coalitie met een van de linkse partijen gaan verkennen als het niet mogelijk blijkt zaken te doen met JA21 en de ChristenUnie. Dat schrijft de demissionaire premier in een brief aan de twee verkenners, partijgenoot Annemarie Jorritsma en D66'er Kajsa Ollongren.

Rutte zei maandag al dat hij serieus wil kijken naar een coalitie met CDA, D66 en JA21. Die partij onder leiding van Joost Eerdmans splitste zich vorig jaar af van Forum voor Democratie. "Deze partij komt niet alleen met drie zetels in de Tweede Kamer, maar heeft ook zeven zetels in de Eerste Kamer en kan daarmee bijdragen aan zicht op een meerderheid in de Staten-Generaal", aldus Rutte.

Als deze route niet mogelijk blijkt, wil Rutte eerst kijken of de samenwerking met de ChristenUnie kan worden voortgezet. Hij erkent wel dat dan eerst een oplossing moet worden gevonden voor sommige medisch-ethische kwesties waarover die partij hemelsbreed van mening verschilt met de liberale partijen.

Moeilijk voorstelbaar

"Alleen als bovengenoemde opties niet mogelijk blijken", is Rutte bereid met "SP, PvdA of GroenLinks" te gaan praten. Tijdens de campagne hintte de VVD-leider al eens op mogelijke samenwerking met de SP, terwijl hij juist liet blijken weinig te zien in de klimaatplannen van GroenLinks. Samenwerking met de PVV of Forum voor Democratie sluit Rutte nog altijd uit.

D66-leider Sigrid Kaag noemde samenwerking met JA21 maandag "moeilijk voorstelbaar". In haar brief aan de verkenners pleitte zij juist voor een zo progressief mogelijke coalitie. Ook noemde zij het van belang voor haar partij "dat medisch-ethische kwesties zorgvuldig kunnen worden besproken in het parlement, zonder dat op voorhand een uitkomst vastligt".