Kerk Urk laat coronaregels los

De Sionkerk op Urk laat de coronamaatregelen voor een groot deel los. De kerk zegt in Trouw tegemoet te willen komen aan “de nood en het geestelijk welzijn” van de gemeente. “Het is niet dat we het op Urk beter weten, of dat we niet luisteren naar de overheid. We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden”, zegt ouderling en voorlichter H. Snoek.

In de kerk kunnen zo’n 500 mensen. Sinds zondag mag iedereen zonder gezondheidsklachten komen, mondkapjes hoeven niet gedragen te worden en ook de anderhalvemeterregel is niet verplicht. In de praktijk zitten huishoudens volgens Snoek vaak wel op 1,5 meter van elkaar.

De kerkenraad is ontevreden over het overheidsbeleid. Er zou te weinig worden gezocht naar oplossingen. “Het contact lijkt weg”, zegt Snoek. “En op de psychische nood van de gemeente wordt niet gelet.” Volgens Snoek zijn er meer kerken die de beperkingen loslaten.

“Iedereen moet doorzetten, zeker, het is voor niemand makkelijk. Maar ook andere groepen pakken ruimte zoals demonstranten, voetballers. Zij staan soms dichter bij elkaar dan we in de kerk ooit zouden doen.”

Er geldt overigens geen harde regel voor hoeveel bezoekers een kerk mag hebben. Wel is het advies om niet meer dan 30 mensen toe te laten. Ook wordt geadviseerd niet samen te zingen.