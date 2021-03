Meer dan 30 miljoen mensen ‘één stap verwijderd van hongersnood’

De komende maanden neemt in meer dan twintig landen het aantal mensen met honger toe, waarschuwt de VN.

Vele families met jonge kinderen in Jemen en Zuid-Soedan lijden al ernstige honger, blijkt uit het nieuwe rapport naar hongersnood in de wereld. Naar schatting zitten 34 miljoen mensen op het randje van acute honger, wat bekend staat als IPC 4 (Integrated food security Phase Classification) en betekent dat ze ‘één stap verwijderd zijn van acute hongersnood’.

Het ernstige gebrek aan voedsel wordt veroorzaakt door conflicten, klimaatverandering, de coronapandemie en op sommige plekken door woestijnstormen. “De omvang van het lijden is alarmerend,” aldus baas van de voedsel- en landbouworganisatie van de VN, Qu Dongyu. “Het is noodzakelijk dat we nu allemaal in actie komen en snel ook om levens te redden en het ergste te voorkomen.”

Meer dan 7 miljoen mensen in Zuid-Soedan hebben een acuut voedseltekort tussen april en juli. In juni zullen 16 miljoen inwoners van Jemen te weinig eten hebben. Dat zijn er 3 miljoen meer dan begin dit jaar. Ook in het noorden van Nigeria, in Ethiopië, Afghanistan, Congo, Haïti, Burkina Faso en Syrië dreigt honger.

Er zijn drie dingen nodig om ‘een hongerdood van miljoenen te voorkomen’: betere toegang tot kwetsbare groepen, meer geld en minder oorlog.

“Er voltrekt zich een ramp voor onze ogen,” zegt directeur van het Wereldvoedselprogramma, David Beasley. “Hongersnood, verergerd door conflicten, klimaatverandering en de coronapandemie, klopt op de deur van miljoenen gezinnen.”