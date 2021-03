AstraZeneca vraagt akkoord EU voor productie bij Halix in Leiden

Het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca heeft Europese goedkeuring gevraagd voor de productie van zijn coronavaccin bij Halix in Leiden. AstraZeneca diende een verzoek in bij het Europees Geneesmiddelenbureau EMA in Amsterdam, aldus de Europese commissaris voor Gezondheid, Kyriakides.

Een snelle goedkeuring zou kunnen leiden tot de eerste leveringen aan de Europese Unie tegen het einde van deze maand, verwacht de commissaris. EMA zal de beoordeling in een versnelde procedure deze week doorvoeren, aldus Kyriakides. "Als het proces zo soepel verloopt als verwacht, hopen we al deze maand leveringen vanuit deze productielocatie te zien", zei ze.