Ministers vrijdag fysiek bijeen voorafgaand aan ministerraad

Premier Mark Rutte en enkele ministers zijn vrijdagochtend fysiek bijeengekomen voor overleg over onder meer de coronacrisis. Donderdag was nog aangekondigd dat de ministerraad vanwege een aantal coronabesmettingen in het kabinet voortaan digitaal zal plaatsvinden. Het is niet duidelijk waarom het overleg, dat vlak voor de ministerraad werd gehouden, fysiek moest. Donderdagochtend moest oud-verkenner en minister Kajsa Ollongren met spoed het Binnenhof verlaten omdat zij besmet is met het coronavirus.

Minister-president Mark Rutte en ministers Hugo De Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie) spraken elkaar vrijdagochtend voor een klein overleg.

Ook de nieuwe verkenners Wouter Koolmees en Tamara van Ark zijn vrijdag fysiek aanwezig op het Binnenhof om een planning te maken voor verkennende gesprekken met de partijleiders.