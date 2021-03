Jorritsma: ik wil wel uitleg geven aan Kamer over verkenning

Oud-verkenner Annemarie Jorritsma wil uitleg geven over de geklapte verkenning in de Tweede Kamer. Dat zegt de VVD'er op Twitter. Een brede meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de verkenners uitleg geven over de notities van de andere verkenner Kajsa Ollongren, die zichtbaar waren op een nieuwsfoto.

Ook Kamervoorzitter Khadija Arib heeft gezegd dat ze "een zo volledig mogelijk verslag" wil van Jorritsma en Ollongren. Zij kregen de opdracht van de Tweede Kamer (op voordracht van D66 en VVD, die de verkiezingen wonnen) een eventuele samenstelling voor een nieuwe coalitie te 'verkennen'. Arib wil dat de verkenners tekst en uitleg geven over "de wijze waarop u uw opdracht hebt opgevat", ook worden zij gevraagd "beschikbaar te zijn voor het verschaffen van inlichtingen tijdens een debat".

De zichtbare notitie van Ollongren bevatte onder meer aantekeningen over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, de positie van linkse partijen en de houding van CDA-leider Wopke Hoekstra.