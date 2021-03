Weekcijfers RIVM: meer dan 50.000 nieuwe coronagevallen

Opnieuw stijgt het aantal nieuwe coronagevallen. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 52.000 besmettingen vastgesteld. Dat is 10 tot 15 procent meer dan in de week ervoor. Het zou het hoogste weekcijfer sinds 5 januari zijn.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal. Vorige week meldde het instituut dat het in een week tijd 46.005 nieuwe gevallen had geregistreerd. Dat was ruim 16 procent meer dan de week ervoor. Gemiddeld kwam het neer op 6572 meldingen per dag.

In de zes dagen na die update zijn al 45.994 besmettingen aan het licht gekomen. Dat zijn gemiddeld 7666 gevallen per dag. Op zaterdag meldde het RIVM meer dan 8800 positieve tests, het hoogste aantal sinds 7 januari.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1441, van wie 313 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 223). Het reproductiegetal staat momenteel op 1,08. Dat betekent dat het virus zich nog uitbreidt.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen tot nu toe zijn gevaccineerd. Vorige week stond de teller op bijna 1,5 miljoen gevaccineerde mensen. Van hen hadden meer dan 600.000 mensen ook al de tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. In de afgelopen week is de inenting met het vaccin van AstraZeneca na een prikpauze hervat.