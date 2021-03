Avondklok gaat woensdagavond een uur later in

De avondklok gaat vanaf woensdagavond een uur later in. Nederlanders mogen vanwege de zomertijd tot 22.00 uur op straat zijn. De eindtijd blijft 04.30 uur. Winkels die levensmiddelen verkopen en afhaallocaties voor eten en drinken kunnen open blijven tot 21.45 uur. De avondklok is ingevoerd om ervoor te zorgen dat mensen minder bij elkaar op bezoek gaan en zo het coronavirus minder snel verspreiden. Er is een uitzondering gemaakt voor diegenen die vanwege hun werk of medische redenen 's nachts buiten moeten zijn, zij mogen met een verklaring de straat op als de avondklok van kracht is. Ook hondenbezitters mogen met het huisdier aan de lijn naar buiten. Hoewel er een boete van 95 euro op overtreding van de avondklok staat, zijn er wekelijks nog veel mensen onterecht op straat. Vorige week deelde de politie bijna 6500 avondklokboetes uit. De rest van de coronamaatregelen is verlengd tot en met 20 april, vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus en het hoge aantal ziekenhuisopnames. Op 13 april is er opnieuw een persconferentie over de situatie en maatregelen.