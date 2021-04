Ollongren vertelde chauffeur pas tijdens rit over besmetting

Voormalig verkenner Kajsa Ollongren vertelde de chauffeur van haar dienstauto donderdag pas tijdens de rit dat ze besmet was met corona. Kort daarvoor verliet ze het Binnenhof, nadat ze had gehoord dat ze positief getest was. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van het ministerie van Sociale Zaken.

De chauffeur heeft zich laten testen. Het is niet bekend of hij ook besmet is geraakt. Er zijn maatregelen nageleefd om besmetting te voorkomen. In de auto was geen spatscherm, blijkt uit de antwoorden. Daarom droegen Ollongren en haar chauffeur mondkapjes. Volgens het ministerie was er in dit geval niets anders mogelijk dan dat Ollongren met de dienstauto wegreed.

Tijdens het vertrek van Ollongren werd ze gefotografeerd met een notitie onder haar arm, waarop onder meer gerept werd over een "functie elders" voor kritisch CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Vanwege de gelekte notitie zijn Ollongren en Annemarie Jorritsma geen verkenner meer, maar opgevolgd door demissionair ministers Tamara van Ark (Medische Zorg) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken). De Tweede Kamer zou hier woensdag over debatteren, maar dat verliep chaotisch. Niet alle stukken werden openbaar gemaakt, terwijl de Kamer hier wel om vroeg. Nu staat het debat voor donderdag gepland.