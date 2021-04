Ollongren hoorde woensdag al dat Rutte over Omtzigt heeft gerept

Kajsa Ollongren is woensdagavond laat door de verkenners op de hoogte gesteld van het feit dat VVD-leider Mark Rutte in een gesprek met de ex-verkenners toch heeft gesproken over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat hebben de verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees aan de Tweede Kamer laten weten in een tijdlijn die ze hebben opgesteld.

De oud-verkenners Ollongren en Annemarie Jorritsma hadden eerder in een brief aan hun opvolgers juist laten weten dat in hun gesprekken met de zeventien lijsttrekkers de naam van Omtzigt niet was genoemd. Rutte heeft eerder ook voor de camera's ontkend dat hij Omtzigt te berde heeft gebracht in het gesprek met Ollongren en Jorritsma.

Van Ark en Koolmees hebben woensdagavond niet meer gesproken met Jorritsma. Die was onbereikbaar, schrijven ze aan de Kamer. Daarna hebben de verkenners donderdagmorgen om 08.00 uur opnieuw met beide oud-verkenners gesproken.